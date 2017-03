Millionen Menschen in Gefahr Krise in Somalia: Ein Land verdurstet

Der UN-Nothilfekoordinator Stephen O’Brien hat den Weltsicherheitsrat am Wochenende um Hilfe gebeten. Er hatte kurz zuvor die Krisengebiete im Jemen, im Südsudan und in Somalia sowie in Nigeria besucht und sich ein Bild der Lage gemacht. Und es ist ein schlimmes Bild: "Menschen werden schlicht und einfach den Hungertod sterben", so O’Brien.