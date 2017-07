Mey will 1860 in die Bundesliga führen

Große Ziele hat er trotzdem: "Es ist ein unglaubliches Unglück, dass dieser Traditionsklub so unter die Räder geraten ist. Ich will ihn gerne dorthin führen, wo er hingehört, in die Bundesliga. Die Zeit rast. Wir dürfen nicht bummeln und müssen sofort wieder raus aus der Regionalliga." Doch wenn Geld in den Verein gepumpt werden soll, müsse dieser laut Mey auch wieder professionell geführt werden. "Das Fundament von 1860 ist fantastisch. Nur das, was darauf errichtet wurde, ist es nicht. Wir brauchen ein hochprofessionelles Management mit weiß-blauem Herz." Ein weiß-blaues Herz – ein Ansatz, der sich deutlich von Hasan Ismaiks Vorgehensweise unterscheidet. Vitor Pereira aus Portugal auf der Trainerbank, Ian Ayre vom FC Liverpool oder Anthony Power in der Führungsriege, um nur eine wenige Namen zu nennen. Die Wunschkandidaten des Jordaniers waren alles andere als traditionell bayerisch.