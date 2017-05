GO SING CHOIR

Für alle leidenschaftlichen "Unter-der-Dusche"-SängerInnen: In der Milla bekommt ihr an diesem Sonntag die Chance, in einem Chor "You know I'm no good" von Amy Winehouse zu singen. Ganz ohne Vorsingen oder Notenkenntnissen. Dafür mit einem Video von eurem Auftritt. Guter Deal.