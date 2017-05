Militärausgaben werden steigen NATO-Treffen: Begrüßungsgeschenk für Trump

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht Deutschland tatsächlich in der Pflicht. Es komme auf die Bundesrepublik an, sagte er vorab. Aber Berlin will, dass bei der Berechnung nicht nur Investitionen in das Militär, sondern auch die Entwicklungszusammenarbeit einbezogen wird. Denn die trage, so die Bundesregierung, zur Beseitigung von Konflikten bei. In den USA will man sich aber nicht darauf einlassen. Wie könnte ein Kompromiss aussehen?