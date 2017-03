Leipzig - Bei RB Leipzig schrillten die Sirenen. Kurz nach der Pressekonferenz zum Meisterschaftsspiel am Samstag gegen den SV Darmstadt ging auf dem Trainingsgelände des Fußball-Bundesligisten am Donnerstag der Feueralarm los. Das Gebäude musste geräumt werden, die Leipziger Feuerwehr rückte mit zwei Einsatzwagen an, zudem fuhren ein Krankenwagen und ein Polizeiauto vor.