Im Landkreis München sind die Mieten mit 13,30 Euro pro Quadratmeter in etwa doppelt so hoch wie im deutschen Durchschnitt. In den Landkreisen Fürstenfeldbrück, Ebersberg und Dachau sind die Mieten mit etwa elf Euro pro Quadratmeter ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt – und sogar teurer als etwa eine Wohnung in der Stadt Hamburg.