2. Liga jetzt AZ-Liveticker: 47.100 Zuschauer - 1860-Saisonrekord

Und jetzt kommt der Tabellenführer: Der TSV 1860 will im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart da weiter machen, wo er beim 1:0-Erfolg in Düsseldorf aufgehört hat. Die Zweitliga-Partie gibt's am Mittwoch ab 17:30 Uhr hier im AZ-Liveticker.