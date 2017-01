Michael Teuber im AZ-Interview „Wie auf Stelzen“

Kaum ein gesunder Mensch steigt auf einen 6000er. Wie viel schwerer ist es für Sie?

Ich tu’ mich natürlich viel schwerer als jemand, der sich normal in den Bergen bewegen kann. Weil ich kein Gefühl in den Füßen habe, muss ich bei jedem Schritt den Untergrund ertasten, eine Sichtkontrolle machen. Das ist so, als würde man auf Stelzen gehen. Für den Chimborazo habe ich mir jetzt eine Kombination aus Wanderstock und Eispickel besorgt. Die oberen 1000 Meter sind ja komplett vergletschert. Aber es sind trotzdem einige Risiken dabei, vor denen ich Angst habe.

Welche denn?

Die Kälte. Meine Unterschenkel kann ich ja nicht bewegen. Darum sind auch meine Füße schlechter durchblutet und ich spüre ja auch nicht, was da passiert. Gerade die Gefahr von Erfrierungen macht mir schon ein Stück weit Sorgen. Das versuche ich durch gute Ausrüstung und perfekte Vorbereitung zu verhindern. Zuletzt haben wir auf den Gletschern in Österreich intensiv trainiert. Trotzdem warten am Äquator andere Herausforderungen. Darum spielt auch die Akklimatisierung eine große Rolle. Wir steigen in Quito aus dem Flugzeug, auf 3000 Metern Höhe, gewöhnen uns an die Bedingungen und steigen erst nach vier Tagen ins Basis-Camp. Von dort aus unternehmen wir weitere Eingewöhnungstouren, bevor wir den Aufstieg wagen.

Für Sie alleine wäre diese Expedition nicht möglich, oder?

Nein, ich werde zum Glück von meinen Sponsoren unterstützt. Und ich bin froh, dass Thilo Komma-Pöllath mich begleitet, mein Freund und Co-Autor meiner Biografie.

Geht es bei dieser Tortur nur um Ihre eigene Erfahrung oder wollen Sie damit auch etwas deutlich machen?

Eine Botschaft steckt schon dahinter. Jeder soll sehen: Alles ist möglich. Und ich setze mich ja schon lange für Gleichberechtigung im Sport ein. Thilo und ich geben so gesehen ein gutes Beispiel für Inklusion: Ein behinderter Sportler und ein unversehrter Nicht-Athlet bezwingen gemeinsam einen Gipfel.

Und was sagt Ihre Frau zu diesem Trip?

(lacht) Ja gut, die kennt mich und weiß, dass sie mich nicht aufhalten kann. Aber sie weiß auch, was ich schon geschafft habe und traut mir das zu.