Die gebürtige Münchnerin hatte sich schon gut eingelebt in der neuen Heimat. Am Abend ihres Verschwindens war Malina auf einer Elektro-Party. Ihre Freundin Sandra kann es immer noch nicht fassen: "Ich bin an die Garderobe gegangen und dann hab ich sie eben da verloren". Nach der Feier hatte sich Malina wohl auf dem Heimweg verlaufen. "Also wir dachten uns wirklich nichts dabei, als sie dann auch nach 30 Minuten nicht kam, weil wir dachten, sie hat halt irgendwen noch getroffen von der Party", sagt Sandra mit Tränen in den Augen. "Ich lauf in Regensburg immer allein nach Hause und hab mir noch nie was dabei gedacht."



Joseph Zawadzki glaubt fest daran, dass seine Tochter noch am Leben ist. Foto: i&u TV

Erst am nächsten Tag alarmieren die Freunde die Eltern von Malina. "Das war furchtbar", erinnert sich der Vater, "es war einfach nur entsetzlich".

Vater Joseph möchte die Suche nicht aufgeben: "Wenn ich Malina etwas schulde, dann dass ich weitergehe und dass ich, solange es Hoffnung gibt, auch weiter alles dafür tue, dass Malina zurückkommen kann und ihr alles an guten Gefühlen schicke, die ich in mir habe."

Belohnung für Hinweise wird per Crowdfunding gesammelt

Neben seinem emotionalen Aufruf und vielen aufgehängten Plakaten in Regensburg sammelt Zawadzki auch Geld, um mögliche Hinweise finanziell zu belohnen. Per Crowdfunding können hilfsbereite Menschen spenden. Falls Sie auch mithelfen wollen, können Sie hier am Projekt teilnehmen.

Malinas Vater hat die Facebook-Seite "Malina Klaar gesucht" ins Leben gerufen.

