Die wohl meisten Schönheits-OPs hat neben Gastgeber Harald Glööckler, der in einem transparenten Oberteil erschien, wohl Berlins bekanntestes Barbie-Double. Paris Herms will wie eine Puppe aussehen und wird auch in Zukunft beim Schönheits-Doc anklopfen. Und wer zahlt die Eingriffe? "Meine Oma unterstützt mich da", sagte sie einst in einem Interview.