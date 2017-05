Metal-Schlagzeuger David Friedrich "Bachelorette"-Kandidaten 2017: Auch ein echter Rockstar ist dabei!

Ihr zweites Album "We Are The Mess" stieg 2014 auf Platz acht in den Charts ein, was ihnen später einen Deal bei dem Major-Label Universal Records einbrachte. Mittlerweile haben sich Eskimo Callboy eine treue Fangemeinde erschaffen. Doch die scheint vom Solo-Ausflug des Band-Schlagzeugers alles andere als begeistert zu sein. "Eine neue Art von 'Promo'. Oh man", schreibt etwa ein User unter einem Post des "Fuze"-Magazin, einem kostenlosen Hardcore- und Metal-Fanzine. Und auch der "Metal-Hammer", einer der größten Metal-Zeitschriften Deutschlands, lässt kein gutes Haar an der Band und schreibt: "Diese Nachricht aber ist wohl die Krone der 'Schamlosigkeit'."

Nicht der einzige Rocker



Auch Andre versucht sein Glück bei der "Bachelorette" Foto:RTL / Arya Shirazi

Doch Friedrich ist nicht der einzige Rocker in der Junggesellen-Runde. Auch Andre Senft (28) aus Herten kann auf eine Musiker-Karriere zurückblicken - wenn auch nicht ganz so erfolgreich. Er spielte bei der Metal-Band Neberu aus Recklinghausen. Entschied sich aber trotz Platten-Deals in den USA zugunsten des familiären Bauunternehmens. Seine ehemaligen Band-Kollegen wünschten ihm via Facebook bereits viel Glück.

