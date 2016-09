Versuchter Mord in einer Kneipe im Westend: Am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr stürmte ein 44-jähriger Kosovare in das Wirtshaus an der Landsberger Straße. Ohne zu zögern attackierte er den Wirt (42), der gerade mit dem Rücken zur Tür hinter dem Tresen arbeitete. Der arbeitslose Montageschlosser stach unvermittelt mit einem mitgeführten Messer auf den Hinterkopf des 42-Jährigen ein.