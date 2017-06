Merveille Biankadi Schnappen sich die Löwen einen ehemaligen Roten?

Vor fünf Jahren spielte der 22-Jährige in der U17-Auswahl des FC Bayern München, durchlief davor die Jugendmannschaften des deutschen Rekordmeisters. Nach der U17 kam er über den FC Augsburg dann zum SV Elversberg. In der Relegation zum Aufstieg in die 3. Liga verloren die Saarländer in dieser Spielzeit dann gegen die SpVgg Unterhaching. Mehrere Drittligisten sollen am zentralen Mittelfeldspieler interessiert sein – der SV Elversberg selbst würde Biankadi jedoch gerne behalten. Roland Seitz, Sportvorstand beim SV Elversberg, gegenüber der BILD: "Wir haben seit Wochen keinen Kontakt mehr zu seinem Berater gehabt. Dass wir ihn gerne behalten würden, ist kein Geheimnis."