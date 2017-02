Merkwürdiger Instagram-Post Heidi Klum lässt die Hosen runter - ihre Fans sind irritiert

Heidi Klum (43) lässt via Instagram ihre Fans gerne an ihrem Privatleben teilhaben. Ihr neuester Schnappschuss macht die 3,3 Millionen Follower jedoch ratlos. Auf dem Bild hängt Heidis Hose auf Halbmast. Statt sich im Bikini in der Sonne zu aalen, hängen ihre Jeans in den Kniekehlen. Und noch ein Detail sorgt für Verwirrung. Klum ist nicht etwa barfuß oder trägt, dem sonnigen Traumwetter entsprechend, Flip Flops, sondern braune Stiefeletten.