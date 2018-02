München - Für Merkel-Verhältnisse war es am Sonntag eine überraschenderweise klare Ansage: Die Kanzlerin kündigte in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" an, sie wolle in einer möglichen neuen GroKo "Personen Chancen geben, die ihre politische Zukunft noch vor sich haben oder mitten da drin sind". Damit dürften einige Nörgler in der CDU fürs Erste zufriedengestellt sein.