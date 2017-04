Merkel, Aigner, von der Leyen Deutsche Politikerinnen unverhüllt in Arabien

Wenn Merkel in der Hafenmetropole Dschidda ihren eintägigen Besuch startet, kommt sie aber in ein Land des Umbruchs. Die Jahre des Überschwangs in der Ölmonarchie sind vorbei. Saudi-Arabien bleibt auch in Zeiten niedriger Ölpreise und ersten Haushaltsdefiziten reich, keine Frage. Es muss sein Geld aber effizienter nutzen. Das Königshaus dürfte deshalb auf engere wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland setzen.

Genauso wie die Vereinigten Arabischen Emirate, in die Kanzlerin Merkel gemeinsam mit ihrer Wirtschaftsdelegation am Montag weitereist.

Wo Öl und Geld fließen und Frauen kaum Rechte haben

Bei ihrer Reise in die Golfregion ist Kanzlerin Angela Merkel im Zwiespalt gefangen: Auf der einen Seite muss sie wirtschaftliche Interessen verfolgen, auf der anderen die schlechte Menschenrechtslage anprangern. Ein Überblick über die Handelsbeziehungen Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) mit Deutschland und die Situation von Frauen und Minderheiten in den Ländern.

SAUDI-ARABIEN

Menschenrechte: Die Menschenrechtslage in dem Königreich ist verheerend. Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und die Rechte der Frauen sind stark beschnitten.

Staatsreligion ist der Wahhabismus, eine der konservativsten Strömungen des sunnitischen Islams. Er unterwirft Frauen strengen Regeln. Ohne die Genehmigung eines männlichen Vormundes dürfen sie nicht reisen oder heiraten. Auch Autofahren ist ihnen untersagt. In der Öffentlichkeit herrscht Verschleierungspflicht.

Immer wieder kommt es zu Inhaftierungen, Hinrichtungen und drakonischen Bestrafungen (Peitschenhiebe) von Regierungskritikern.

Wirtschaft: Als weltgrößter Erdölproduzent ist Saudi-Arabien auch ein wichtiger Handelspartner für die Bundesrepublik. Während Deutschland 2016 Waren im Wert von 7,3 Milliarden Euro in die Monarchie schickte, setzte Saudi-Arabien hierzulande nur Güter im Wert von etwa 625 Millionen Euro ab. Den weitaus größten Teil der Importe aus Saudi-Arabien macht das Erdöl aus.

Trotz der prekären Menschenrechtslage und der saudischen Bombardements mit vielen getöteten Zivilisten im Jemen werden weiterhin deutsche Waffen exportiert. 2015 waren die Aufträge 23,8 Millionen Euro Wert.

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

Menschenrechte: Im Gegensatz zu Saudi-Arabien dürfen die Frauen in den Emiraten befreiter Leben, ihre Lage ist aber dennoch sehr prekär. Homosexualität ist illegal und kann mit der Todesstrafe geahndet werden.

Wirtschaft: Der Golfstaat ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands in der Arabischen Welt. Mit den ölreichen Emiraten erzielte die Bundesrepublik 2016 einen Handelsüberschuss von über 13,6 Milliarden Euro – der Fünfhöchste insgesamt. Den größten Teil der deutschen Exporte machten dabei Autos und Autoteile aus.