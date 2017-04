Merida, Nicht auflegen!, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, RTL II: Die Kochprofis - Einsatz am Herd, Gastrosoap

Trotz bester Voraussetzungen für ein erfolgreich laufendes Restaurant, bleiben im "Deluxe Burger" in Emden die Gäste aus. Die finanzielle Belastung ist kaum mehr tragbar und belastet bereits die Freundschaft von Inhaber Torsten (42) und Küchenchef Michael (42). Nils Egtermeyer und Frank Oehler wollen das Restaurant auf die Erfolgsspur bringen. Als perfekte Unterstützung haben sie sich dieses Mal Barbecue-Weltmeister Alex Kunert an ihre Seite geholt.

20:15 Uhr, Sat.1: Criminal Minds: Beyond Borders, Wertlos im Leben, wertvoll im Tod, Krimiserie

In Mumbai verschwinden im Umfeld des Holi-Festivals zwei junge Männer. Einer von ihnen wacht in einem Slum wieder auf, mit einer frischen Wunde am Unterleib - ihm wurde eine Niere entnommen. Im Krankenhaus stirbt er an seinen schweren Verletzungen. Jack (Gary Sinise) und sein Team gehen zunächst von illegalem Organhandel aus, was keine Seltenheit in Mumbai ist. Doch als der Täter erneut zuschlägt und seinem Opfer die Augen entfernt, entwickeln sie eine andere Theorie.