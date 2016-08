Polizeihubschrauber sucht flüchtigen Fahrer

Die Polizei, die sogar mit einem Hubschrauber nach dem flüchtigen Wagen suchte, konnte den Mann an der Ausfahrt Langenfeld in Solingen schnappen. Das kleine Kind wurde sofort reanimiert und in die Uni-Klinik in Düsseldorf gebracht. Es schwebt noch immer in Lebensgefahr.

Ob der Mercedes-Fahrer alkoholisiert war oder Drogen konsumiert hatte, ist noch unklar. Bei seiner Festnahme leistete er allerdings Widerstand. Unbekannt ist auch, ob das Kleinkind im Auto angeschnallt war. Gegen den Fahrer wird nun wegen Unfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.