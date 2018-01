Dschungelcamp-Abrechnung Tatjana Gsell: Magersüchtig, weil Ex eine Kindfrau wollte!

Unfassbares Geständnis an Tag vier im Dschungelcamp. Society-Lady Tatjana Gsell erzählt, dass sie an Magersucht litt und nur noch 40 Kilo wog. Sie erkrankte, da ihr Ex-Mann Franz Gsell auf Kindfrauen stand. Auch Sängerin Tina York litt an der Essstörung. Für bessere Stimmung sorgte heute Matthias Mangiapane - er holte in der Prüfung fünf von zwölf Sternen.