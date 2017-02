"Menschen haben kein Auslaufdatum" Christie Brinkley mit ihren Töchtern in der "Sports Illustrated"

Die "kraftvolle Message"

Das Eigenartige an dem Foto - Brinkley steht auf den Turks- und Caicosinseln auf dem Wasser, ihre Töchter rechts und links von ihr aber bis zu den Knien im Wasser - erklärt das US-Supermodel in ihrem Post so: "Meine Kinder glauben, dass ich auf dem Wasser gehen kann, also lasst uns die Apfelkiste unter der Wasseroberfläche nicht erwähnen." Außerdem bedankt sie sich bei "Sports Illustrated" für die "kraftvolle Message, dass gute Dinge in Paketen jeder Größe kommen und dass wir nicht mit einem Auslaufdatum geboren werden".