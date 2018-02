"Memme darf man da nicht sein" Jenny Frankhauser: Das Dschungelcamp war ihr "ganz persönlicher Sieg"

Er rutschte in den Gegenverkehr Chieming: Fiat wird gegen Baum geschleudert - Fahrer tot

Die winterlichen Straßenverhältnisse sind einem 28-jährigen Traunsteiner am Mittwoch zum Verhängnis geworden. Er rutschte auf schneeglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr, wurde gegen einen Baum geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle.