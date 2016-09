Sie sind seit Ende 2014 ein Paar, jetzt wird geheiratet: Ex-Skispringer Sven Hannawald (41) hat seiner Freundin Melissa Thiem (27) im Zypern-Urlaub einen Antrag gemacht, wie "Bild am Sonntag" berichtet. Und das mit Erfolg: "Sie hat Ja gesagt", bestätigt der 41-Jährige der Zeitung. "Eigentlich war es nicht geplant - ich hatte zwar den Ring dabei, aber ich wusste nicht, ob es die richtige Situation geben wird." Am letzten Abend hätten sie am Strand gegessen, "da habe ich sie gefragt".