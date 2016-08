Ich kauf' dir ein Haus

Bis das Kind volljährig ist, sollen zudem jeden Monat bis zu 15.000 US-Dollar (ca. 13.000 Euro) fließen. Außerdem wird Jagger dem Blatt zufolge Hamrick ein Haus kaufen, ganz gleich wo sie wohnen möchte. Derzeit soll sie in New York leben. Es könnte aber sein, dass sie nach Los Angeles, in die Nähe von Jagger oder in den US-Bundestaat Connecticut zu ihrer Familie ziehen möchte. Insider haben dem "Sunday Mirror" verraten, dass Jagger seine Verantwortung gegenüber seinen Kindern immer sehr ernst nehme. Der Rock-Opa und die Tänzerin sind demnach in keiner festen Beziehung, sondern gehen lose seit rund zwei Jahren miteinander aus.