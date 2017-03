Etwa gegen Borussia Dortmund am 8. April – was nicht der schlechteste Zeitpunkt wäre: Als Zusatzkick vier Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions-League gegen Real Madrid. Aber schon nach dem 28. Spieltag? Nicht ausgeschlossen! Wenn Bayern gegen Abstiegskandidat FC Augsburg (1. April) sowie gegen die Verfolger Hoffenheim (auswärts am 4. April) und eben gegen den BVB gewinnt, hat man 71 Punkte. Durch die Niederlagen käme Hoffenheim maximal auf 51 und Dortmund auf 52. Holt der aktuell strauchelnde Vize-Herbstmeister Leipzig aus den nächsten drei Partien (gegen Darmstadt, in Mainz und gegen Leverkusen) lediglich drei Zähler, wäre Bayern durch. Wahrscheinlicher aber ist ein Zieldurchlauf am Ostersamstag, wenn Lahm & Co. bei Bayer Leverkusen antreten. Liegt dann die Schale im Nest?

Zuzutrauen ist diesen Bayern eine Fortsetzung der Siegesserie im April trotz der K.o.-Spiele in der Königsklasse und im DFB-Pokal (Halbfinale gegen den BVB am 26.4.) auf jeden Fall. Siehe Arjen Robben nach seiner Auswechslung in Gladbach, als er Trainer Ancelotti kaum beachtete und auf der Bank beleidigt vor sich hin starrte, während die Kollegen sich prächtig über den Überehrgeizling amüsierten. Stinksauer war der Holländer, weil Robert Lewandowski ihn, den besser Postierten, nicht angespielt hatte. Alles halb so wild, meinte auch Ancelotti. Er wird sich über derlei Wutausbrüche freuen. Weil es ein Indiz für den Hunger, die Gier dieser Bayern ist.

„Wir sind eben süchtig nach dem Gefühl des Siegens“, sagte Müller und erklärte: „Es ist doch gut, wenn das Feuer brennt. Das ist das, was uns auszeichnet. Eben Leute, die schon ewig lange im Geschäft sind, sehr viele Titel auf der Autogrammkarte stehen haben und trotzdem noch Emotionen zeigen obwohl wir 1:0 in Führung liegen – genau das brauchen wir.“ Gute Nacht, Bundesliga!