Meinungswechsel bei Ancelotti? Lahm-Nachfolge? Rummenigge verrät Kimmich-Plan

Und in seinem Klub? Da soll Kimmich spätestens ab dem Sommer eine tragende Rolle spielen. "Wir haben Großes vor mit ihm in der Zukunft", sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge bei Sky Sport News HD und verriet, wie Kimmich künftig eingesetzt werden soll: "Er wird, das ist ziemlich klar bei uns, Nachfolger von Philipp Lahm. Ab der nächsten Saison hat er dann zumindest gesicherte Einsatzminuten. So jedenfalls plant es Carlo." Diese Information ist neu. Bislang war bekannt, dass sich Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß Kimmich als neuen Rechtsverteidiger wünschen, Coach Carlo Ancelotti hatte sich in dieser Personalie zurückhaltend gezeigt – und meist auf Rafinha als Lahm-Vertreter gesetzt.