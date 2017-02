Meilenstein in der Beziehung Prinz Harry und Meghan Markle halten Händchen

Das Versteckspiel scheint nun endgültig vorbei zu sein: Prinz Harry (32) und seine Meghan Marke (35, "Suits" ) wurden in London händchenhaltend gesehen und abgelichtet. Die entsprechenden Bilder wurden der britischen Boulevard-Zeitung "The Sun" zugespielt. In der Beziehung der beiden ein Meilenstein: Zwar bestätigte der Kensington Palast Ende 2016 die Beziehung, gemeinsame Auftritte oder Bilder in denen sie ihre Liebe offen zeigten, gab es aber bislang noch nicht.