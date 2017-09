Meier beim FCK unter Druck SV Sandhausen löst Holstein Kiel als Tabellenführer ab

923.686 Münchner dürfen wählen Zahlen und Fakten zur Bundestagswahl 2017 in München

Bei der Bundestagswahl am Sonntag machen 330.000 ihre Kreuzerl per Briefwahl. Erstmals hilft ein "Wahlkoffer". Was das ist und welche Zahlen und Fakten noch interessant sind, lesen Sie hier!