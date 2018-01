Mehrere Unternehmen machen mit Warnstreiks auch in München: Metaller blockieren Produktion

Aktuell verdient ein ungelernter Arbeiter (wie Pförtner oder Lagerarbeiter) laut Tarif bei einer 35-Stunden-Woche (Standardarbeitszeit) 2.255 Euro brutto. Ein Mechanikergeselle rund 3.300 Euro und ein Ingenieur 5.470 Euro oder mehr. Warum sie alle sechs Prozent mehr bekommen sollen? "Weil die Metall- und Elektroindustrie wächst", argumentiert Münchens IG-Metall-Chef und SPD-Stadtrat Horst Lischka. "Die Rendite bei den börsennotierten Unternehmen liegt bei 11,6 Prozent, davon sollten die Mitarbeiter auch etwas haben."

Die Münchner Metaller seien "wild entschlossen", ihre Forderungen "zur Not auch im Konflikt durchzusetzen", sagt Lischka. In München sind mehr als 45.000 Beschäftigte in der IG Metall organisiert.

Die Verhandlungen der IG Metall verfolgen alle Branchen mit Spannung: Denn was im größten Industriesektor Deutschlands herauskommt (bei Autokonzernen, Maschinenbauern und Medizintechnikfirmen), kann Auswirkungen auf die Gehälter in vielen anderen Branchen haben. Bisher bietet die Metallindustrie nur eine Lohnerhöhung von zwei Prozent an. Bei der Arbeitszeit ist man sich ebenfalls uneinig. Hier fordern die Arbeitgeber sogar, künftig mehr Beschäftigte länger als 35 Stunden die Woche arbeiten zu lassen. Die nächste Verhandlungsrunde steht Ende Januar an. Bis dahin werden die Münchner sich noch gehörig ins Zeug legen.