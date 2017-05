Ein Catwalk für Gaffer

Was dann geschah, lässt selbst den erfahrensten Helfer mit dem Kopf schütteln. Gaffer stiegen aus ihren Fahrzeugen aus und liefen bis in die Unfallstelle rein. Direkt neben den Rettungskräften stehend machten sie ihre Fotos. Ein Feldweg seitlich der Autobahn wurde laut Polizei zum "Catwalk" für Schaulustige. Die Rettungskräfte berichten von unfassbarer "Partystimmung" unter den Personen, die sich am Schicksal anderer weideten.