Mehr Trainingseinheiten Pippa Middleton: Ihr knallhartes Sportprogramm vor der Hochzeit

Jede Braut will an ihrem Hochzeitstag eine gute Figur machen. Da macht auch Pippa Middleton (33), die kleine Schwester von Herzogin Kate (35), keine Ausnahme. Die 33-Jährige heiratet am 20. Mai ihren Verlobten, den Geschäftsmann James Matthews (41). Um ihren Körper in Topform zu bringen, hat die 33-Jährige ihre Trainingseinheiten mächtig aufgestockt, wie "ET Online" berichtet.