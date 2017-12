"Mehr Spiele gewonnen als verloren" So lief Boris Beckers emotionaler Auftritt bei Jauch

Dass er vor ein paar Wochen seinen 50. Geburtstag feiern konnte, sei ihm nahe gegangen. "Es hat verdammt nochmal weh getan. Der Abend an meinem Geburtstag, da habe ich feuchte Augen bekommen." Der Preis, den man zahle, wenn man in der Öffentlichkeit stehe, sei sehr hoch, so Becker. Auch gesundheitlich leide er an den Spätfolgen seiner Tenniskarriere. Er habe sich dieses Leben aber ausgesucht und gehe erhobenen Hauptes in die Zukunft, betonte er.

