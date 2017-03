Mehr rechte Gewalt Alltagrassismus in München steigt - Beratungsstelle hilft

München - Menschen aus mehr als 180 Nationen leben in München. Zum internationalen Tag des Rassismus am Dienstag feiert sich die Stadt selbst als weltoffen. 43 Prozent der Münchnerinnen und Münchner haben eine Migrationsgeschichte, so der Stand vom 31.12.2016. Viele von ihnen erleben tagtäglich Rassismus. Mit wachsender Vielfalt steigt die Toleranz offenbar nicht automatisch. Im Gegenteil.