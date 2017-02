Mehr Mut für Experimente Keine Spannung, kein Esprit: Ulrike Folkerts schießt gegen "Tatort"

"Ich liebe gute, spannende Krimis, aber die gibt es viel zu selten beim 'Tatort'", so Folkerts erstaunlich kritisch. Wendungen, die die Zuschauer komplett kalt erwischen und überraschen, gebe es so gut wie gar nicht. Aber auch die Darstellung sei oft zu langweilig: "Andererseits ödet es mich an, brave Polizeiarbeit zu dokumentieren, besonders wenn der Zuschauer mehr weiß als der Kommissar und der erst nach dem sechsten Verdächtigen eine siebte Person als Mörder überführt. Noch schlimmer ist, wenn der Mörder zuvor 50 Minuten im Off war und dann aus dem Hut hervorgezaubert wird."