Mehr Münchner Kindl denn je Geburten: Städtisches Klinikum München weiterhin auf Platz eins

München - Im Jahr 2017 erblickte rund jedes dritte Münchner Kind in einem der städtischen Häuser das Licht der Welt. Insgesamt wurden von 17.629 Neugeburten in München 6.222 Babys in einer städtischen Klinik geboren. Das macht die Münchner Geburtskliniken deutschlandweit zum Spitzenreiter. Auch für künftige Babyproduktion ist die Stadt gerüstet: Beim Schwabinger Klinikum läuft aktuell schon der Neubau, für das Klinikum Harlaching ist ein Neubau in der Planung, außerdem ist die Stadt mit dem Klinikum Neuperlach für weitere Geburtenrekorde gewappnet.