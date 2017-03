Mehr Likes als das Original Stephen King veräppelt Donald Trump

Im letzten Eintrag gab es dann einen Twist, ganz in der gewohnten Horror-Tradition von Stephen King - nur diesmal natürlich alles andere als ernst gemeint. Obama hätte in Wahrheit nie das Weiße Haus verlassen: "Er sitzt in einem Schrank. Und er hat Scheren." Bei den Tweets imitierte King natürlich auch den Stil von Trumps eigenen Posts: Mehrere Wörter waren ausschließlich in Großbuchstaben geschrieben, ein Eintrag endete mit einem einzelnen Wort, ganz in Trump-Manier: "Traurig!"