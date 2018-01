Mehr Interaktion mit Freunden Mark Zuckerberg: Für seine Töchter ändert er Facebook

Die Plattform habe viel Feedback bekommen, dass Posts von Firmen und Medien so zahlreich seien, dass "die persönlichen Momente verdrängt" würden. Und genau das will Zuckerberg ändern - mit Sicherheit auch in Hinblick auf seine Töchter. "Es ist mir wichtig, dass wenn Max und August aufwachsen, sie das Gefühl haben, dass das, was ihr Vater aufgebaut hat, für die Welt gut war", zitiert die New York Times den Firmengründer.