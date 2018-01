Mehr Geld für weniger Wohnfläche

Besonders hoch ist in München aber auch die Verschuldung – trotz allem Wohlstand. Im Durchschnitt fragen die Münchner laut "Check 24" Kredite von 429.921 Euro an. Das ist viel mehr als im Bayern-Schnitt (318.131), aber auch deutlich mehr als in anderen Großstädten. Auch in den anderen Städten, in denen die Wirtschaft brummt, liegen die Werte klar darunter, etwa in Frankfurt am Main (365.394), in Hamburg (332.746) und in Stuttgart (329.612).