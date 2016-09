Neues Musikzelt anstatt Velodrom

Das Velodrom soll ohne seine Gastronomie an einen anderen Ort verlegt werden, an seine Stelle rückt dafür ein neues Volkssängerzelt. Bisher hat das Velodrom 690 Plätze und die große, eigens angefertigte Holzbahn in der Mitte, auf der man mit Fahrrrädern fahren kann, die unterschiedlich große Reifen haben.