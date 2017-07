Mehr Frieden und Gerechtigkeit Entwicklungsminister Müller fordert von G20 Solidarität für Arme

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat von den G20-Staaten Solidarität zugunsten der Armen gefordert. "Wir brauchen mehr Frieden und mehr Gerechtigkeit", sagte Müller am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Diese Botschaft müsse es von dem am Freitag in Hamburg beginnenden Gipfeltreffen der führenden Industrie- und Schwellenländer geben. "Die mächtigen G20 können dafür den Rahmen setzen."