Mehr als 65 Millionen Dollar Obamas sichern sich Rekord-Deal für ihre Memoiren

Die Obamas im Doppelpack

Die Memoiren sorgten schon im Vorhinein für viel Aufsehen. Denn Barack Obama bot seine Buchrechte nur im Doppelpack mit seiner Frau an. Ein vielversprechendes Angebot, das viele US-Verlage auf den Plan rief und die Gebote in die Höhe schnellen ließ. Das Verlagshaus, das nun den Zuschlag erhielt, weiß auf was es sich einlässt. Es veröffentlichte schon Barack Obamas Bücher "Dreams from My Father" , "The Audacity of Hope" und "Of Thee I Sing" , sowie einige Schriften seiner Frau. Wann die neuen Bücher veröffentlicht werden, steht noch nicht fest.