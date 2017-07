München - Robbie Williams sorgt bei seinen Münchner Fans für große Aufregung. Gut zwei Wochen vor seinem Konzert im Olympiastadion stellt der Popstar mit seiner Frau Ayda am Donnerstagvormittag eine Modekollektion vor, die er in Zusammenarbeit mit Marc O'Polo kreiert hat. Beginn der Präsentation ist um 11 Uhr in der Filiale in der Theatinerstraße.