Am Set wird oft laut herumgebrüllt. Das findet Filmemacher Clint Eastwood absolut unnötig. Ist er der Boss am Set, geht es ganz anders zu.

Hollywood-Star Clint Eastwood (86, "Mystic River" ) ist genervt vom Gebaren seiner Regie-Kollegen an anderen Filmsets. "Ich habe niemals begriffen, warum alle mit einem Megafon übers Set laufen und ständig herumbrüllen müssen", wundert er sich im Interview mit der "Bild am Sonntag". Ist er der Boss, geht es leiser zu. Gelernt habe er das von Pferden, wie der US-Star sagt. "Die können es nicht ertragen, wenn jemand laut 'Action' ruft. Das erschreckt sie." Weil er es nicht mag und weil er laut eigenen Angaben "nur mit langjährigen Freunden" zusammenarbeitet, brülle bei ihm keiner am Set herum.