"In mehr als der Hälfte davon waren die Beschwerden begründet und es gab in der Einrichtung Handlungsbedarf.“ In Bayern gibt es etwa 1800 stationäre Pflegeeinrichtungen für Senioren. Etwa 20 haben so deutliche Defizite, dass sie engmaschig beraten werden müssen. Dazu gehört auch die unterfränkische Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf, die vor wenigen Monaten wegen rätselhafter Todesfälle in die Schlagzeilen geraten war. Ziel der Beratungen sei, dass die Mängel behoben würden und die verbesserte Qualität stabil gehalten werde. "20 Einrichtungen – das hört sich erst einmal nicht viel an. Aber jede einzelne ist natürlich zu viel. Vor allem, wenn es um Gewalt geht“, so Randzio.

Ansprechpartner für Beschwerden sind unter 089/67008-238 erreichbar. Hier ist auch direkt ein Online-Formular zur Beschwerde über Pflegeeinrichtungen abrufbar.

