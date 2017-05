Mediziner schlagen Alarm Immer mehr Pöbeleien und Gewalt gegen Ärzte

"Gewalt gegen Ärzte muss stärker bestraft werden"

Eine Ursache für die zunehmende Zahl von Kollegen, die über aggressives Verhalten von Patienten in Praxen, Kliniken und Notfallambulanzen berichten, "ist die absolute Arbeitsüberlastung, vor allem auch in den Notaufnahmen", so Montgomery weiter.