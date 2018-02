Medaillenanwärter in Abfahrt Thomas Dreßen: Ein junger Mann überholt sich selbst

Zum Schulbesuch rüber nach Österreich

Er ging in Österreich auf Schulen, wo Wintersportler gefördert werden, und er verlangte früh: Ich will Abfahrt fahren. Als vor vier Jahren Cheftrainer Mathias Berthold und Abfahrtstrainer Christian Schwaiger die Weltcup-Mannschaft übernahmen, sagte der Europacup-Fahrer Dreßen zu seinem Trainer: Sag denen, dass ich Abfahrer sein will. Ohne Berthold und Schwaiger, das bestätigt Dreßen, wäre er nicht da, wo er jetzt ist. Das Ziel der Trainer, ein am Boden liegendes Abfahrtsteam so weit zu bringen, dass es jetzt, vier Jahre später, in Pyeongchang um die Medaillen mitfahren kann, interessierte ihn aber zunächst nicht. Er hat lieber auf sich geschaut, hat daran gearbeitet, vorwärts zu kommen. Mit dem Fortschritt haben sich seine Ziele verändert. "Ich denke", sagt Dreßen, "man muss sich immer neue Ziele setzen und seine Ansprüche hochschrauben."

Sein Ziel, am Ende der Saison zum Weltcup-Finale zu fahren, mag er nicht aufgeben. Dass er am Sonntag eine Medaille, vielleicht sogar die goldene gewinnen kann, weiß er seit Kitzbühel. Dieser emotionale Sieg habe ihm Gewissheit verschafft, er sei dadurch ruhiger geworden, "weil ich weiß: Ich muss nichts anders machen - das, was ich tue, ist gut, wenn ich es runterbringe." Alles andere, das ist ihm klar, kann er ohnehin nicht beeinflussen.

