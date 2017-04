Rund 100 Personen verletzt Mazedoniens Krise mündet in Gewalt

Die USA und die EU verurteilten die Attacke auf das Parlament. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sagte am Rande eines EU-Treffens auf Malta: "Das, was gestern Abend die bisherige Regierungspartei gemacht hat und ihre Anhänger, das ist nicht nur untragbar, das ist gleichbedeutend mit dem Zuschlagen der Tür zur Europäischen Union, wenn das so weiter geht. Die politischen Kräfte in Mazedonien, die sich nicht von ihren Ämtern trennen können, obwohl sie eine Wahl verloren haben, dürfen dem Land nicht den Weg in die Europäische Union versperren", verlangte Gabriel.

