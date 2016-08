Sein eigener Rekord lag bis dato bei 55 Assen im Match gegen den Australier Lleyton Hewitt 2009 bei den French Open. Die unangefochtene Bestmarke aller Tennis-Matches auf der Profitour hält der Amerikaner John Isner (113) bei seinem legendären 70:68-Sieg im fünften Satz in Wimbledon 2010 gegen den Franzosen Nicolas Mahut.

Karlovic führt jedoch die "ewige" Statistik der ATP-Tour an. Insgesamt hat er nun 11.277 Asse geschlagen, fast 1000 mehr als der zweitplatzierte Goran Ivanisevic (Kroatien).

Mayer verliert in Runde eins

Nach zwei Turniersiegen auf der Challenger-Tour schied Florian Mayer auf der großen Tennisbühne der US Open bereits in der ersten Runde aus. Der langjährige Davis-Cup-Spieler aus Bayreuth, der sich nach mehreren Verletzungspausen wieder bis auf Platz 58 der Weltrangliste vorgekämpft hat, unterlag in New York dem Argentinier Horacio Zeballos 3:6, 4:6, 6:7 (7:9).

Mayer (32) hatte zuletzt die mit 42.500 Euro Preisgeld dotierten Turniere in Portoroz/Slowenien und Meerbusch gewonnen. In Flushing Meadows wird insgesamt das Rekord-Preisgeld von 46,3 Millionen Dollar (ca. 41,7 Millionen Euro) ausgeschüttet. Im Juni hatte Mayer mit dem Triumph bei den Gerry Weber Open in Halle/Westfalen für Aufsehen gesorgt. Bei den Australian Open 2014 hatte der frühere Top-20-Spieler zum bislang letzten Mal die Auftaktrunde eines Grand-Slam-Turniers überstanden.

Von acht deutschen Spielern im Hauptfeld der US Open haben bislang nur die Brüder Alexander und Mischa Zverev (Hamburg) die zweite Runde erreicht. Jan-Lennard Struff unterlag dem US-Amerikaner Donald Young 3:6, 5:7, 6:4, 5:7. Philipp Kohlschreiber gab am Dienstag in seiner Partie gegen den Franzosen Nicolas Mahut beim Stand von 3:6, 5:7, 0:1 auf.

Benjamin Becker unterlag dem Japaner Kei Nishikori 1:6, 1:6, 6:3, 3:6. Daniel Brands ging im deutschen Duell mit Alexander Zverev als Verlierer vom Platz. Tags zuvor war Dustin Brown am Kanadier Milos Raonic gescheitert. Damit haben es von den anfangs acht deutschen Herren nur Alexander und Mischa Zverev in die zweite Runde geschafft.

Olympiasieger Murray weiter

Olympiasieger Andy Murray hat seine Ambitionen auf den zweiten US-Open-Sieg nach 2012 eindrucksvoll untermauert. Der 29 Jahre alte Tennisprofi aus Schottland ließ am Dienstag (Ortszeit) in seinem Erstrunden-Match dem Tschechen Lukas Rosol keine Chance und gewann in nur 111 Minuten 6:3, 6:2, 6:2. In der zweiten Runde trifft der Weltranglisten-Zweite auf Marcel Granollers aus Spanien.