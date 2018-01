Söder will Amtszeit auf zehn Jahre begrenzen

Als klares Zeichen an die Wähler und um ein solches Übergabegerangel in Zukunft zu verhindern, will der Franke die Amtszeit des Ministerpräsidenten auf zehn Jahre begrenzen. Was man in dieser Phase nicht umsetzen könne, werde wohl auch danach nicht mehr kommen. Aus seiner Sicht ist dazu eine Änderung der Bayerischen Verfassung der "ehrlichste und klarste Weg“. Es geht laut Söder schließlich immer ums Amt, das Land und die Menschen – "und nicht um die Person“.