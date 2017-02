Max Eberl doch kein Thema? Rummenigge: Keine Ablöse für einen Sportdirektor

München - Bis zur neuen Saison wollen die Bayern "idealerweise" einen neuen Sportchef installieren. Das bestätigte Karl-Heinz Rummenigge im Interview mit Pay-TV Sender Sky vor dem Heimspiel gegen den Hamburger SV, auch wenn momentan noch nicht klar sei, wer den Posten übernehmen soll. "Wir haben noch keine Entscheidung gefällt", so der Vorstandsvorsitzende, der die Berichte über eine millionenschwere Verpflichtung des Gladbacher Sportchef Max Eberl mit Verwunderung vernahm. " Wir werden sicherlich keine Ablösesummen für Sportdirektoren in der Bundesliga einführen", stellte Rummenigge klar und sprach in diesem Zusammenhang von Fake-News in der Bundesliga.