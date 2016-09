Darum geht's

Kriminalhauptkommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) ist verliebt in seine Hamburger Kollegin Constanze Hermann (Barbara Auer), die im Wellness-Center eines bayerischen Dorfs ihre Alkoholsucht bekämpfen will. Betrunken begegnet Constanze nachts einer Wolfsgestalt, glaubt an eine wahnhafte Erscheinung. Am nächsten Morgen wird eine junge Frau ermordet aufgefunden, das Gesicht von Bissen entstellt.

Meuffels übernimmt die Ermittlungen und bezieht Constanze mit ein. Die Spur führt zu dem Türken Mehmet Özhan (Ercan Durmaz), der auf einem Einöd-Hof eine Hundezucht betreibt und dort einen halbzahmen Wolf hält. Er hatte ein Verhältnis mit der ermordeten Frau, die laut Obduktion mit Gift betäubt wurde. Die Kommissare finden heraus, dass Özhan früher Mitglied der rechtsextremen türkischen Partei "Graue Wölfe" war, unter dem Schutz des BND steht und nun untergetaucht ist. Hat er etwas mit dem Mord zu tun?

Lohnt sich das Einschalten?

Teils, teils. Der Film lebt von der düsteren Inszenierung inmitten eines bayerischen Dorfes und kokettiert mit der gerade für Stadtmenschen ungewohnten Verschlossenheit der dortigen Bewohner, was zu bizarren Situationen führt. Die Stimmung, die Regisseur und Buchautor Christian Petzold erzeugt, geht unter die Haut und wird von den hervorragenden Hauptdarstellern Brandt und Auer nahezu perfekt in Szene gesetzt. Gäbe es zusätzlich noch eine gute Story, wäre sogar ein guter Film daraus geworden. Daran krankt es nämlich beim neuesten Münchner "Polizeiruf 110" ganz erheblich.

Von der ersten Minute an stehen nur die Protagonisten und deren Beziehung zueinander im Mittelpunkt und nicht die eigentliche Kriminal-Geschichte, die es gerademal so zum Beiwerk schafft. Vor allem die alles andere als überraschende Wendung mit einer am Reißbrett konzipierten Zuspitzung mit Happy End (Natürlich!) überzeugt nicht, wirkt unpassend und albern. Fazit: Mag man die Hauptdarsteller und eine düstere Machart von deutschen Krimis, sollte man einschalten. Sucht man eine spannende, innovative Geschichte, sollte man sich lieber eine Alternative für den Sonntagabend ausdenken.